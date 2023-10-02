Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

Компания Microsoft начала работу над упрощенной версией своей операционной системы Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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Осведомленные источники рассказали журналистам медиа, что американская корпорация намерена выпустить облегченную версию своей ОС. Выход системы, скорее всего, состоится после релиза Windows 12. По словам инсайдеров, ОС будет работать на недорогих компьютерах и ориентирована на облачные функции.

В материале говорится, что таким образом в компании готовят ответ Chrome OS от Google. В центре такой операционной системы окажутся браузер Microsoft Edge и искусственный интеллект. Главным образом новую ОС будут предлагать школьникам, студентам и образовательным учреждениям. Также система должна быть востребована на развивающихся рынках.

Журналисты издания напомнили, что Microsoft неоднократно пыталась разработать облегченную операционную систему. Одной из последних попыток стала Windows 10X, работу над которой прекратили весной 2021 года.