В Госдуме рассказали о планах по замене иностранного ПО

Импортозамещение программного обеспечения планируется провести в нижней палате российского парламента, отечественный софт в Государственной думе придет на смену иностранному, заявил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Программа импортозамещения в нижней палате инициирована лично председателем Госдумы Вячеславом Володиным», — подчеркнул Хинштейн.

Как уточнил российский политик, в названную программу включили приобретение отечественного софта, включая операционные системы и офисные пакеты.

«Российские разработчики предлагают зрелые решения, которые написаны с учетом всех национальных стандартов, в том числе и безопасности», — заметил депутат Госдумы.

По словам Хинштейна, он достаточно хорошо знаком с операционной системой Astra Linux и пакетом «МойОфис». По мнению парламентария, никаких сложностей не должно возникнуть у коллег при отказе от использования Windows и Microsoft Office и переходе на российские рабочие программы.