В испанской пещере обнаружили древнейшую обувь в Европе

Образец самой старой обуви в Европе нашли в пещере на территории Испании. Ее возраст оценили в 6000 лет.

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Группа ученых проанализировала доисторические подошвы, найденные рядом с искусно сплетенными корзинами и деревянными артефактами. Сандалии были сотканы из волокон травы эспарто и обладали заметным сходством с современными эспадрильями.

Изделие оказалось старше предыдущего «рекордсмена» – кожаной обуви возрастом 5500 лет, найденной в Армении в 2008 году.

Ученые отметили хорошую сохранность артефакта. Очевидно, причиной стал особый микроклимат пещеры – в ней циркулировал прохладный сухой ветер, который поддерживал низкую влажность и препятствовал распространению бактерий.

Другие предметы, найденные в пещере, включали «впечатляющий набор» плетеных корзин, а также деревянные инструменты, такие как молоток и заостренная палка. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст некоторых из них достигает 9500 лет. Таким образом, это первое непосредственное свидетельство изготовления корзин в ранних обществах охотников-собирателей.

Ученые подчеркнули, что изделия отличаются высоким качеством и технологической сложностью изготовления. Они позволяют лучше понять уровень развития человеческих сообществ, существовавших в Южной Европе до распространения сельского хозяйства.

Пещера Куэва-де-лос-Мурсиелагос в Андалусии, где была сделана находка, известна с 1831 года. Ее открыл местный фермер, собиравший удобрения. Во время раскопок в пещере обнаружили потайную галерею с древними захоронениями, сообщает The Daily Mail.