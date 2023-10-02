В России подешевел iPhone 14 Pro Max

Флагманский смартфон Apple 2022 года подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно информации медиа, премиальный телефон можно приобрести за 110 тысяч рублей или дешевле. На старте продаж осенью 2022 года девайс оценивали минимум в 115 тысяч рублей. По словам журналистов портала, основные опции смартфона до сих пор актуальны.

Также авторы издания отметили, что iPhone 15 Pro Max, представленный 12 сентября, доступен в России минимум за 190 тысяч рублей.

«Не все готовы отдать столько за смартфон, каким бы топовым он ни был. Предложения с прошлогодним "Про Макс" на его фоне выглядят приятнее», — говорится в материале.

Смартфон 14 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с вырезом Dynamic Island, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Аппарат оснащен тройной камерой с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, батареей емкостью 4323 миллиампер-часов.