В Японии изобрели подушку со встроенным будильником для сна в офисе

Мечта студента: японцы изобрели подушку для сна на работе прямо за столом со встроенным будильником
В поисках идеального решения для комфортного отдыха в офисе японские инженеры из Atex Co. представили новый тип подушки.
Этот уникальный аксессуар, вдохновлённый портативными массажными креслами, можно установить на столе. При наклоне вперёд подушка обеспечивает поддержку лица и груди, не создавая давления на руки.
Называется новинка «Gogo no Makura» («Подушка для дневного сна»). Основной идеей создания стала забота о тех, кто предпочитает вздремнуть, опустив голову на стол.
Исследования показали, что такой способ отдыха может вызвать напряжение в плечах и других частях тела, что, в свою очередь, может привести к онемению рук.
Новая подушка размером 31x24 см идеально поддерживает голову и другие части тела. В центре подушки предусмотрено отверстие для удобства дыхания и предотвращения отпечатков на лице. Руки при этом свободно лежат на столе.
Подушка была представлена на платформе краудфандинга и привлекла внимание 490 инвесторов. Продажи начнутся 15 октября по рекомендованной розничной цене 5800 рублей.