Биологи предложили способ спасения китов без ущерба для рыболовства

Уменьшение количества крабовых ловушек в море более эффективно для сохранения горбатых китов, чем более продвинутые меры по их защите, включая мониторинг популяции в реальном времени. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Conservation (BioCon).

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«Мы пытались выяснить, какие типы стратегий управления лучше всего сработают для уменьшения запутывания китов при промысле крабов без существенного ущерба рыболовству. И мы обнаружили, что некоторые из более простых решений, таких как сокращение количества выделяемых снастей, превзошли более сложные методы», — отметил ведущий автор исследования Кристофер Фри.

Крабовые ловушки сами по себе не представляют никакой угрозы для огромных китов, однако морские гиганты часто запутываются в прочных тросах, с помощью которых снасти вытаскивают на поверхность.

Специалисты создали компьютерную модель для изучения различных методов по защите китов от крабовых ловушек, основанную на численности крабов, поведении китов и практике крабового промысла. Они пришли к выводу, что уменьшение количества ловушек на 30% позволит минимизировать количество запутываний.