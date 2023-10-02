Аналог Mac Mini от Xiaomi подешевел в два раза

На данный момент в «ассортименте» Xiaomi есть лишь один мини-ПК наподобие Mac Mini — Xiaomi Host Mini.

© Ferra.ru

Накануне стало известно, что цена устройства в Китае снизилась, и теперь оно предлагается всего за $360.

Xiaomi Host Mini был разработан для тех, кто ищет компактное и доступное решение для дома или офиса. Несмотря на свою невысокую стоимость, компьютер обеспечивает достойную производительность для повседневных задач.

Снижение цены на продукт может быть связано с желанием Xiaomi увеличить продажи и конкуренцию на рынке настольных компьютеров.