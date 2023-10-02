Названа дата новой крупной презентации Samsung

Индийское представительство Samsung официально объявило дату презентации смартфона Galaxy S23 FE и других «фанатских» новинок. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Согласно опубликованному Samsung India постеру, смартфон Galaxy S23 FE представят 4 октября. Компания также опубликовала тизеры нового планшета, которым, по слухам, является Galaxy Tab S9 FE. Вместе со смартфоном и планшетом также будут представлены наушники Galaxy Buds FE.

По слухам, Galaxy S23 FE будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В зависимости от региона за производительность устройства будут отвечать чипы Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200. Смартфону приписывают тройную камеру на 50, 8 и 12 Мп, степень защиты от воды и пилы IP68, а также зарядку мощностью 25 Вт.

Последним смартфоном линейки Fan Edition (рус. — фанатское издание) был Galaxy S21 FE, вышедший в начале 2022 года, за месяц до анонса флагманской серии Galaxy S22.