Новое исследование доказало ослабление Гольфстрима

Ученые из океанографического института Вудс-Хоул и Университета Майами доказали, что океанское течение Гольфстрим действительно ослабевает. Это может оказать глобальное влияние на климат планеты.

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Авторы проанализировали данные, собранные за последние 40 лет во Флоридском проливе. В частности, они измерили объем морской воды, транспортируемой через этот регион.

Результаты исследования показали, что за четыре десятилетия перенос Гольфстрима сократился примерно на 4%. По словам ученых, это первое «убедительное, недвусмысленное свидетельство» замедления потока.

Причины этого явления еще предстоит установить. Так, ослабление Гольфстрима может быть связано с естественными изменениями, но нельзя исключать, что на него повлияло антропогенное глобальное потепление.

Гольфстрим вытекает из Мексиканского залива, огибает Флориду, поднимается вверх по восточному побережью США, а затем пересекает Атлантику. Течение уносит теплую воду, что влияет на температуру, количество осадков, уровень моря, активность ураганов и многие другие явления, а также транспортирует через океан питательные вещества, включая углерод.

«Гольфстрим является жизненно важной артерией циркуляции океана, и поэтому последствия его ослабления носят глобальный характер», – отметила океанограф Лиза Бил из Университета Майами.

Ученые отметили, что крайне важно вести долгосрочные наблюдения за Мировым океаном. Проведенный ими анализ данных может быть применен и в других регионах планеты, сообщает Geophysical Research Letters.