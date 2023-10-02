Представлена новая российская ОС для телевизоров

Компания Ozon представила собственную операционную систему для «умных» телевизоров Ozon TV. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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Ozon TV будет предустанавливаться на телевизоры собственной торговой марки компании – Hartens. ОС разработана совместно с VK и российским производителем телевизоров «Квант».

В рамках партнерства Ozon с VK новая ОС получит ряд встроенных сервисов. Например, предустановленный магазин приложений RuStore, а также голосовой помощник «Маруся». Помимо управления телевизором, «Маруся» сможет подсказать погоду или рассказать новости, а также включить любимую музыку. Также на телевизорах Hartens будут доступны другие сервисы, включая «VK Видео» и VK Play.

Также Ozon выпустил собственное приложение для покупок на Smart TV. Ozon TV станет «маркетплейсом на диване» – пользователям будут доступны персонализированные подборки товаров, отобранные с помощью системы рекомендации. На экране появится QR-код на товар, через который пользователь сможет перейти в мобильное приложение или на сайт и совершить заказ.