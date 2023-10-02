Японцы начали чаще покупать смартфоны Google Pixel вместо iPhone

Согласно данным Bloomberg, iPhone начал терять свои позиции на японском рынке, уступая Google Pixel.

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За последний год доля смартфонов Pixel в Японии выросла впечатляющими темпами, достигнув рекордных 12%. Это в 6 раз больше, чем было годом ранее.

В то же время популярность iPhone в Японии начала снижаться. Если ранее доля устройств Apple составляла 58%, то за год она упала до 46%. Это первый раз за последние два года, когда iPhone занимает менее 50% рынка в стране.

Стоит отметить, что Япония является ключевым рынком для производителей смартфонов, так как она представляет собой третью по величине экономику в мире. Кроме того, это важный рынок для мобильного программного обеспечения и игр.