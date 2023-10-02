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Японцы начали чаще покупать смартфоны Google Pixel вместо iPhone

Согласно данным Bloomberg, iPhone начал терять свои позиции на японском рынке, уступая Google Pixel.

Японцы начали чаще покупать смартфоны Google Pixel вместо iPhone
© Ferra.ru

За последний год доля смартфонов Pixel в Японии выросла впечатляющими темпами, достигнув рекордных 12%. Это в 6 раз больше, чем было годом ранее.

В то же время популярность iPhone в Японии начала снижаться. Если ранее доля устройств Apple составляла 58%, то за год она упала до 46%. Это первый раз за последние два года, когда iPhone занимает менее 50% рынка в стране.

Стоит отметить, что Япония является ключевым рынком для производителей смартфонов, так как она представляет собой третью по величине экономику в мире. Кроме того, это важный рынок для мобильного программного обеспечения и игр.

Сообщается, что одним из ключевых факторов, влияющих на выбор японских потребителей, становится цена устройства. Это может объяснить сдвиг предпочтений в сторону более доступных моделей, таких как Google Pixel, в отличие от более дорогих iPhone.

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