iPhone 15 Pro могут сломаться из-за зарядок в автомобилях

Некоторые владельцы BMW столкнулись с серьезной проблемой при использовании автомобильной беспроводной зарядки на смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. После зарядки в смартфонах перестает работать NFC и Apple Pay, сообщает портал MacRumors.

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По словам пострадавших, после зарядки в авто смартфоны показывают сообщение о том, что необходимо подключить их к компьютеру для восстановления данных. После перезагрузки устройства они возвращаются к рабочему состоянию, но NFC-модуль оказывается поврежденным. В приложении Wallet появляется ошибка «Could Not Set Up Apple Pay» (не удалось настроить Apple Pay). Данная проблема не решается перезагрузкой или сбросом настроек смартфона.

Представители Apple уже заменили несколько устройств с неработающим NFC по гарантии, но пока не дали официального комментария по поводу этой проблемы. Со стороны BMW также нет никаких объяснений или рекомендаций для владельцев авто.