Найден способ очистить окружающую среду от опасных бытовых химикатов

Ученые из Университета штата Огайо нашли способ очистить окружающую среду от вредных бытовых химикатов PFAS. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Physical Chemistry A.

© Lenta.ru

PFAS — группа пер- и полифторалкильных синтетических веществ, которые широко распространены в товарах повседневного спроса, включая водостойкую одежду, косметику и посуду. Опасность этих соединений в том, что они могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе рак и эндокринные заболевания. PFAS легко попадают в окружающую среду вместе со сточными водами, однако для разложения им требуется сотни лет.

Специалисты представили новый подход к очистке грунтовых вод от этих веществ. Они предлагают воздействовать на частицы ультразвуком, что будет приводить к расщеплению составляющих их молекул. Метод может применяться против различных типов и концентраций PFAS.

Эксперименты с лабораторными смесями, содержащими три соединения сульфонатов фтортеломеров разного размера, которые обычно встречаются в пенах для тушения пожаров, показали, что через три часа воздействия ультразвуком соединения меньшего размера разлагались намного быстрее. Примечательно, что именно мелкие частицы PFAS обычно вызывают трудности при разложении.