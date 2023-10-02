Разработана новая технология для получения энергии из воды

Ученые Южного Федерального университета (ЮФУ) создали микрострежневой материал для генерации экологически чистого топлива из воды. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЮФУ.

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Сегодня особенно актуальна проблема поиска новых энергетических «зеленых» технологий. Одними из успешных видов подобных технологий являются катализаторы – вещества или материалы, которые ускоряют электрохимические реакции. Наиболее эффективными электрокатализаторами для восстановления кислорода и выделения водорода являются платина и ее производные. Однако эти материалы чрезвычайно дороги, а также не обеспечивают защиту от химических веществ, окисляющих топливо, и долговременную эксплуатационную надежность.

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Ученые ЮФУ создали новый материал, который может помочь более эффективно генерировать водород и кислород из воды – микростержневой сульфид меди-молибдена (CuMoS).

«За последние несколько десятилетий были исследованы различные катализаторы на основе переходных металлов для электрохимического применения, разложения загрязняющих веществ и, особенно, расщепления воды. Ионы меди являются основными среди этих металлов из-за их хорошей проводимости, высокой стабильности, доступности и низкой стоимости. Исследования других ученых показали, что MoS2 с кристаллической фазой 1Т способен достигать хороших каталитических характеристик без какого-либо окисления на активных краях. Поэтому основной задачей исследования было целенаправленно синтезировать CuMoS с более высокой электронной проводимостью, стабильностью, долговечностью», – рассказала ведущий научный сотрудник «Научно-исследовательской лаборатории технологии функциональных наноматериалов» Татьяна Мясоедова.

По словам ученой, микростержни CuMoS обладают высокой активностью для генерации как водорода, так и кислорода, что снижает общие затраты энергии, необходимые для расщепления воды, по сравнению с использованием катализаторов для каждой реакции.

«Практическая значимость наших результатов заключается в потенциале производства экологически чистого водорода и накопления энергии. Эта технология могла бы значительно повысить эффективность расщепления воды, способствуя переходу к устойчивой энергетике», – отметила ученая.