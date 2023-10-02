Ученые нашли ДНК в панцире древней черепахи

Исследователи обнаружили останки панциря морской черепахи на карибском побережье Панамы. Возраст окаменелости составляет шесть миллионов лет. В костях ученые нашли следы ДНК — ранее древнюю ДНК палеонтологи находили только в двух окаменелостях динозавров. Открытие имеет огромное значение для развития молекулярной палеонтологии. Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

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Сегодня существует всего семь видов морских черепах. Среди них есть две ридлеи (Lepidochelys): оливковая и атлантическая. Это одни из самых распространенных морских черепах на большей части Карибского моря, однако мало что известно об их истории и эволюции.

Недавно палеонтологи нашли несколько окаменелостей ридлеи на карибском побережье Панамы. Они проанализировали останки и выяснили, что черепаха жила в эпоху миоцена — примерно шесть миллионов лет назад, когда мир становился все холоднее и суше, на полюсах скапливался лед, а осадки стремительно сокращались. Останки сохранили прямоугольные и короткие плевральные щитки — части легкого, характерного для рода Lepidochelys. Древняя черепаха имеет столько же щитков, что и современные оливковые ридлеи, однако ее точный таксономический статус остается неопределенным. Тем не менее находка — старейшая обнаруженная окаменелость ридлеи.

Ученые также обнаружили следы ДНК в окаменелости. В панцире сохранились костные клетки остеоциты, содержавшие ядроподобную структуру.

«Из всей летописи окаменелостей позвоночных на планете ранее мы видели древние ДНК только в двух окаменелостях динозавров, включая одного тираннозавра рекса», — отметил Эдвин Кадена, соавтор исследования из Университета дель Росарио в Колумбии, имея в виду древнюю ДНК.