Apple решит проблему с перегревом iPhone 15 Pro и Pro Max

Apple признала наличие проблемы с перегревом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Компания уже работает над исправлением этой неполадки и выпустит обновление в ближайшее время, сообщает Bloomberg.

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Проблема с перегревом в iPhone 15 Pro проявляется в первые дни использования смартфона, что будет исправлено выпуском обновленной версии iOS. Кроме того, устройства могут перегреваться в сторонних приложениях, которые не оптимизированы под новые смартфоны. Apple сотрудничает с их разработчиками для оптимизации работы программ на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Некоторые из них уже выпустили обновления с исправлениями.

Apple подчеркнула, что перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеет программный характер и никак не связан с использованием титановой рамки или чипа A17 Pro. Компания даже заверила, что новые материалы корпуса проявили себя лучше прежних в качестве рассеивания тепла.

Ожидается, что проблема будет решена уже в ближайшее время, однако точная дата выхода апдейта пока не называется.