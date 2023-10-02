В России запустили производство отечественных премиальных ноутбуков

Компания «Гравитон» анонсировала выпуск нового российского ноутбука Н17И-Т в металлическом корпусе. По словам производителя, устройство сможет заменить настольный компьютер, сообщает портал DTF.

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Ноутбук оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. За производительность в нем отвечает процессор Intel Core 11-го поколения, выпущенный в 2020 году. «Гравитон» Н17И-Т может иметь до 32 ГБ оперативной памяти и до 4 ТБ твердотельного накопителя.

В ноутбуке заявлено наличие сканера отпечатков пальцев и поддержка зарядки через USB-C с мощностью 65 Вт при емкости аккумулятора в 4800 мАч (54,7 Вт*ч). Толщина устройства составила 19 мм, а его вес — 2,3 кг.

Ноутбук сертифицирован для работы с российскими операционными системами Astra Linux SE и РЕД ОС. «Гравитон» Н17И-Т разработан и произведен в России, а также внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга.