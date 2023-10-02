Названы признаки прослушки телефона

«Еще вариант: использовать антивирусное ПО или обновить ПО телефона. Обновления часто включают в себя патчи безопасности, которые могут помочь защитить ваш телефон от вредоносного ПО. Крайняя мера, которая может помочь избавиться от шпионского ПО — перезагрузка на заводские настройки, но при этом будут удалены все данные на телефоне. Кроме того, если вы уверены, что ваш телефон прослушивается, это может быть преступлением, и вам следует сообщить об этом в полицию», — поделился Шурыгин.