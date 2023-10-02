Госдума закупила российские аналоги Windows и Microsoft Office

Государственная дума России приобрела отечественные аналоги операционной системы (ОС) Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Затраты на это составили более 52 млн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Вместо ОС Windows Госдума приобрела ОС Astra Linux за 29,3 млн руб., а вместо Microsoft Office — пакет из 1800 лицензий «Мойофис» за 23,1 млн руб. Приобретенные лицензии являются бессрочными и предоставляют право на обновления в течение трех лет.

По словам собеседника издания, это плановый переход на отечественное ПО. Сейчас на него перешли сотрудники четырех управлений нижней палаты, а затем присоединятся все депутаты и аппарат Госдумы.

Однако при переходе с зарубежных решений на российские системы депутаты столкнутся с трудностями. Они могут быть связаны с интеграцией систем, а также тем, что переход на непривычное ПО всегда требует постепенного переобучения сотрудников, отмечают эксперты.