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Госдума закупила российские аналоги Windows и Microsoft Office

Государственная дума России приобрела отечественные аналоги операционной системы (ОС) Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Затраты на это составили более 52 млн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Госдума закупила российские аналоги Windows и Microsoft Office
© РИА Новости

Вместо ОС Windows Госдума приобрела ОС Astra Linux за 29,3 млн руб., а вместо Microsoft Office — пакет из 1800 лицензий «Мойофис» за 23,1 млн руб. Приобретенные лицензии являются бессрочными и предоставляют право на обновления в течение трех лет.

По словам собеседника издания, это плановый переход на отечественное ПО. Сейчас на него перешли сотрудники четырех управлений нижней палаты, а затем присоединятся все депутаты и аппарат Госдумы.

Однако при переходе с зарубежных решений на российские системы депутаты столкнутся с трудностями. Они могут быть связаны с интеграцией систем, а также тем, что переход на непривычное ПО всегда требует постепенного переобучения сотрудников, отмечают эксперты.

Напомним, в марте 2022 года Microsoft объявила о своем уходе с российского рынка, включая приостановку продаж товаров и предоставление услуг в России, при этом пообещала продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами. Продажи операционных систем Windows от Microsoft в стране в штуках сократились на 78%, а коробочных версий ОС упали в 10 раз.