Названы характеристики смартфона Huawei с дизайном устаревших флагманов

Huawei готовится к запуску нового смартфона из серии Nova, который, по слухам, будет представлен в этом месяце.

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Новинка получила название Huawei Nova 11 SE и уже появилась в базе данных платформы сертификации TENAA со всеми основными характеристиками.

Согласно данным регулятора, новинка будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и поддержкой 10-битных цветов.

Смартфон получит неуточненный 2,4 ГГц процессор с поддержкой 4G и 8 ГБ оперативной памяти. Варианты хранения данных включают в себя 128 ГБ и 256 ГБ. Аккумулятор устройства имеет ёмкость 4400 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Что касается камер, на передней панели расположена 16-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера включает в себя 108-мегапиксельный основной датчик, дополненный 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной камерами.