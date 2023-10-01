К Земле приближается потенциально опасный астероид
Потенциально опасный астероид 349507 (2008 QY) диаметром до 1,2 километра снова приближается к Земле спустя 34 года. Об этом говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.
Астероид максимально приблизится к планете вечером 3 октября — между Землей и космическим объектом в минимальной точке будет чуть более 6,2 млн километров.
Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту нашей планеты на расстоянии менее 7,5 млн километров.