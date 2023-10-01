В ЕС не против раскрытия и хранения личных данных пользователей торрентов

Главный юридический советник высшего суда Европейского Союза заявил, что сохранение и раскрытие идентификационной информации подозреваемых в пиратстве соответствует законам ЕС о защите частной жизни. Это стало ответом на давнюю судебную жалобу на Францию за то, что она якобы нарушает фундаментальные права в рамках программы по борьбе с пиратством, известной под названием Hadopi.

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Французская программа Hadopi, созданная более десяти лет назад, отслеживала и хранила данные о миллионах пользователей, подозреваемых в нарушении авторских прав. Программа была нацелена на эскалацию действий против нарушителей, включая предупреждения, штрафы и отключение от Интернета. Однако группа по защите цифровых прав La Quadrature du Net заявила, что «массовая интернет-слежка» в рамках программы нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни.

La Quadrature du Net и другие организации обратились в судебную систему Франции, что в итоге привело к направлению дела в суд ЕС с просьбой разъяснить, как следует трактовать законодательство ЕС.