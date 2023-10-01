В Дагестане запретили учителям пользоваться WhatsApp

Учителям в Дагестане запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. Им порекомендовали перейти на отечественные аналоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

Запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp, — говорится в заявлении.

Данный запрет введен с 1 марта 2023 года согласно федеральному закону от № 149 от 28.04.2023. Учителя будут обязаны перейти на платформу «Сферум».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьным преподавателям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Такие уведомления получили в классных чатах родители школьников. Отмечается, что эти меры были приняты для перехода на отечественные платформы «ВКонтакте» и «Сферум».