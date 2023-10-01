Intel «убила» одну из разработок поглощенной Habana Labs

ИИ-оборудование Greco компании Habana Labs, анонсированное в прошлом году вместе с Gaudi2, находится в состоянии неопределенности, поскольку упоминания о Greco удаляются из документации, пишет Phoronix. Greco должен был стать преемником процессора Goya AI, ориентированным на вывод данных второго поколения с повышенной эффективностью глубокого обучения.

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Однако, несмотря на значительное развитие драйверов с открытым исходным кодом для Gaudi2, никаких заметных разработок или обновлений для Greco не было.

Недавний патч в драйвере ускорителя ядра Linux от Habana Labs, которую когда-то поглотила Intel, удалил ссылки на Greco, что свидетельствует о смене фокуса. В патче отмечалось, что Greco не был включен в upstream, что указывает на возможную отмену или ограниченное использование этого оборудования.