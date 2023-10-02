Наличие слушателей меняет концентрацию дофамина в мозге певчей птицы

Ученые понаблюдали за экзотическими птицами — зебровыми амадинами. Когда за действиями самца следила самка, количество дофамина в его мозге постоянно менялось. Если самец допускал ошибку в песне, то уровень гормона снижался, а если все делал верно, то повышался. Ученые считают, что это первая демонстрация социально обусловленного изменения дофаминовой концентрации. Этот механизм может применяться и для человека — в обучении пению или игре на инструментах, где многое зависит от внутренней оценки. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ранее биологи уже исследовали зебровых амадин. Они наблюдали только за тем, как птицы поют песни друг другу. Тогда ученые обнаружили, что уровень дофамина меняется в зависимости от правильности действий. Так, при ошибке в мелодии самца он снижался, и наоборот — повышался, если особь исполнила все правильно.

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«Дофамин, по-видимому, функционирует как внутренний сигнал об ошибке, помогая птице осознать, что она допустила грубую ошибку и не точно воспроизвела песню, которую запомнила», — объяснил Викрам Гадагкар, соавтор исследования из Колумбийского университета.

Исследователям стало интересно, как присутствие самки может повлиять на концентрацию дофамина в разных условиях. С помощью методов электрофизиологии и волоконной фотометрии биологи периодические замеряли уровень дофамина у птиц. Ученые ставили амадинам два задания: поиск воды и пение песни. В обоих случаях нейромедиатор отправлял сигналы об ошибках или правильности действий. Однако при наличии самки мозг перестраивался: уровень дофамина становился выше только тогда, когда она сама «награждала» самца звонкой трелью.

«Мы думаем, что это первая демонстрация социально обусловленного изменения сигналов дофамина об ошибках. Главная идея заключается в том, что система самооценки, которую вы используете для обучения во время практики, может быть отключена во время выступления, и дофаминовая система вместо этого настраивается на получение социальной обратной связи», — рассказал Викрам Гадагкар.