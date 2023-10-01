Изменились правила входа на Госуслуги

Двухфакторная аутентификация на Госуслугах стала обязательной. Зайди на портал без кода из СМС будет невозможно. О нововведении с 1 октября сообщает Минцифры России.

«Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры вводит дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 1 октября двухфакторная аутентификация стала обязательной для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учётную запись.

Вводятся три варианта дополнительной защиты. Первый - СМС. При входе в приложение «Госуслуги» помимо логина и пароля надо будет ввести код из СМС-сообщения.

Также возможен вход по биометрии и одноразовый код из специального приложения (ТОТР).

Если утерян доступ к телефонному номеру, привязанному к аккаунту на портале, то сменить номер можно при личном посещении МФЦ.