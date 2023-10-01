В России спрос на iPhone 15 оказался ниже, чем на iPhone 14

Аналитическое агентство Mobile Research Group опубликовало результаты нового исследования. Специалисты пришли к выводу, что в России за первую неполную неделю со старта продаж iPhone 15 спрос на смартфон среди жителей страны оказался в два раза ниже, чем на iPhone 14.

© Чемпионат.com

Эксперты связывают это с огромной ценой нового гаджета, неопределённостью с гарантийным обслуживанием, отсутствием многих приложений, рядом технических проблем и маленьким количеством новшеств.

Помимо этого, потенциальных покупателей отпугивает титановый корпус, который оказался менее прочным, чем в предыдущей модели. Ещё новый смартфон довольно сильно нагревается при зарядке.