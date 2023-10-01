Китайская SMIC увеличила закуп тайваньского сырья в ожидании новых санкций

Китайская SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) разместила у своих тайваньских партнеров значительные заказы на сырье, эквивалентные примерно двухлетнему запасу. Создание запасов материалов рассматривается компанией как упреждающая мера, направленная на обеспечение стабильной цепочки поставок для производства 7-нм чипов.

Хотя точные мотивы, побудившие SMIC к созданию значительных запасов, остаются неясными, некоторые считают, что это мера предосторожности против возможных новых ограничений со стороны США. Другие полагают, что это может быть реакцией на повышенный спрос со стороны клиентов, в том числе компании Huawei, которая возлагает большие надежды на свои смартфоны серии Mate 60.