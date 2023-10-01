Apple исправит проблему с перегревом iPhone 15 в iOS 17

Представители компании Apple заявили о намерениях исправить проблему с перегревом нового смартфона iPhone 15 в следующем обновлении программного обеспечения iOS 17. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение техподдержки Apple.

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Сотрудники корпорации отметили, что они определили несколько факторов, приводящие к чрезмерному перегреву устройства. Во-первых, этому может способствовать стандартная настройка, которая сильно нагружает iPhone в первые дни использования. Также перегревание могут вызывать ошибки iOS, которые обещают устранить при следующем обновлении. Кроме того, проблему могут вызывать сторонние приложения, заставляющие систему смартфона перезагружаться.