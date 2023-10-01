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С 1 октября на госуслугах стала обязательной двухфакторная аутентификация

На портале госуслуг с 1 октября стала обязательной двухфакторная аутентификация. Теперь система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение о том, что в нее пытается войти именно владелец аккаунта.

Изменились правила входа на госуслуги
© Российская Газета

Вторым фактором аутентификации может быть код из СМС, биометрические данные или одноразовый код из ТОТР-приложения, которое устанавливается заранее и выдает одноразовые коды.

Такой способ входа на госуслуги поможет защитить аккаунт и предотвратить кражу личных данных, считают в Минцифры.

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