Изменились правила входа на госуслуги

С 1 октября на госуслугах стала обязательной двухфакторная аутентификация
На портале госуслуг с 1 октября стала обязательной двухфакторная аутентификация. Теперь система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение о том, что в нее пытается войти именно владелец аккаунта.
Вторым фактором аутентификации может быть код из СМС, биометрические данные или одноразовый код из ТОТР-приложения, которое устанавливается заранее и выдает одноразовые коды.
Такой способ входа на госуслуги поможет защитить аккаунт и предотвратить кражу личных данных, считают в Минцифры.