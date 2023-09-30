Врачи предупредили об опасности частого употребления суши
Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме выяснили, что суши и другие сырые морепродукты могут быть источником устойчивых к антибиотикам супербактерий. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Microbiology.
Ученые исследовали различные разновидности бактерий Aeromonas в морепродуктах, не подвергавшихся тщательной обработке, направленной на уничтожение микробов. Результаты показали, что мягкая обработка (например, холодное копчение) рыбных продуктов не гарантирует избавления от бактерий Aeromonas. Большинство исследованных вариантов бактрий, возможно, являются патогенными, но для здоровых людей риск заболеть очень мал. Однако существуют группы риска.
«Бактерии в суши, сашими и рыбных продуктах холодного копчения могут представлять опасность для людей, которые часто едят такие продукты, особенно для людей со слабой иммунной системой, детей и пожилых людей», — отметили авторы исследования.
Еще одна проблема — это способность бактерии Aeromonas обмениваться генетическим материалом с другими бактериями. Некоторые штаммы также могут передавать устойчивость к антибиотикам от одного вида к другому. Употребление в пищу морепродуктов, зараженных устойчивыми бактериями, может привести к их распространению.
Устойчивые бактерии представляют собой растущую проблему во всем мире, так как они вызывают тяжело излечимые инфекции, а в некоторых случаях против них не действует ни один антибиотик. Микробы передаются между животными и людьми через пищу и окружающую среду, поэтому одного только сокращения использования антибиотиков недостаточно для предотвращения развития супербактерий. Более эффективная профилактика — это регулярная проверка производственных помещений и животных в сельском хозяйстве на наличие супербактерий, вакцинация, а также просветительская работа в сфере производстве продуктов питания во всем мире, считают ученые.