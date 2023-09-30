Ученые: финансовое планирование повышает шансы на долгую жизнь

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что планирование долгосрочного финансового будущего связано с большей продолжительностью жизни. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

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Для исследования ученые использовали данные суммарно 22 тысяч человек из США и Соединенного Королевства. Для жителей США среднее время наблюдения составило 22 года, а для британцев — 10 лет.

Результаты показали, что в США у тех, кто имел долгосрочный финансовый план, шансы на выживание были на 20% выше по сравнению с теми, кто строил лишь краткосрочные планы. В Соединенном Королевстве разница составила 50%.

Долгосрочное финансовое планирование было наиболее важно для здоровья бедных людей. Ученые связывают это с тем, что люди с хорошим достатком чаще имеют сбережения, которые позволяют им защититься от финансовых шоков.

Стресс, вызванный финансовой неопределенностью, вероятно, является главным виновником снижения здоровья у людей с краткорочным планированием.

Ученые отметили, что их исследование имело наблюдательный характер и не доказывает наличие причинно-следственной связи. Возможно, результаты объясняются тем, что активно планирующие свои финансы люди также ведут более здоровый образ жизни и больше внимания уделяют профилактике заболеваний.