Ученые: финансовое планирование повышает шансы на долгую жизнь

Стало известно, как людям с небольшим доходом повысить шансы на долгую жизнь
Ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что планирование долгосрочного финансового будущего связано с большей продолжительностью жизни. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Для исследования ученые использовали данные суммарно 22 тысяч человек из США и Соединенного Королевства. Для жителей США среднее время наблюдения составило 22 года, а для британцев — 10 лет.
Результаты показали, что в США у тех, кто имел долгосрочный финансовый план, шансы на выживание были на 20% выше по сравнению с теми, кто строил лишь краткосрочные планы. В Соединенном Королевстве разница составила 50%.
Долгосрочное финансовое планирование было наиболее важно для здоровья бедных людей. Ученые связывают это с тем, что люди с хорошим достатком чаще имеют сбережения, которые позволяют им защититься от финансовых шоков.
Стресс, вызванный финансовой неопределенностью, вероятно, является главным виновником снижения здоровья у людей с краткорочным планированием.
Ученые отметили, что их исследование имело наблюдательный характер и не доказывает наличие причинно-следственной связи. Возможно, результаты объясняются тем, что активно планирующие свои финансы люди также ведут более здоровый образ жизни и больше внимания уделяют профилактике заболеваний.
Авторы исследовали рекомендовали людям, пытающимся уменьшить свой финансовый стресс, начать с записи своих покупок и расходов за пару месяцев — от крупных счетов до ежедневных заходов в кафе. Это поможет понять, как много денег уходит на ненужные вещи. В долгосрочные планы следует включить расходы на медицинские услуги и покупку лекарств.