Названы лучшие смартфоны дешевле 20 тысяч рублей

Редакция портала Gizchina составила подборку из пяти лучших смартфонов стоимостью менее $200 (около 19,4 тыс. руб.).

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Список открывает Redmi Note 12 4G, получивший 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройную камеру с разрешением 50, 8 и 2 Мп, а также чип Snapdragon 685. Аккумулятор емкостью 5000 мАч может предложить зарядку мощностью 33 Вт.

За ним следует Samsung Galaxy A14 4G с IPS-экраном диагональю 6,6 дюйма, чипом Mediatek Helio G80 и основной камерой на 50 Мп, дополненной двумя сенсорами на 5 и 2 Мп. Батарея устройства на 5000 мАч поддерживает медленную по современным меркам зарядку мощностью 15 Вт.

На третьем месте оказался бюджетный Redmi 10 2022, оснащенный 6,5-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц. За производительность смартфона отвечает чип MediaTek Helio G88. Бюджетный гаджет имеет четыре камеры с разрешением 50, 8, 2 и 2 Мп. Его аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку при скромной мощности в 18 Вт.