На экранах iPhone обнаружили скрытые QR-коды для контроля брака

Apple c 2020 года использует новую систему маркировки дисплеев iPhone микроскопическими QR-кодами, позволяющую снизить уровень брака. Об этом сообщает издание The Information.

Согласно источнику, Apple потратила несколько миллионов долларов на разработку и внедрение двух QR-кодов, которые наносятся на экран iPhone на разных этапах производства. Это позволяет компании отслеживать источник неисправных компонентов и защищаться от недобросовестных поставщиков.

Отмечается, что китайские производители компонентов для дисплеев в лице Lens Technology и Biel Crystal поставляли Apple детали со слишком высоким процентом брака — до 30% продукции утилизировались, что обходилось компании в сотни миллионов долларов. После того, как Apple ввела маркировку дисплеев, уровень брака сократился до 10%.

Один из QR-кодов имеет размер песчинки и представляет собой массив из 625 точек, которые формируются методом лазерной гравировки. Его местоположение на экране меняется в зависимости от модели устройства. Этот QR-код используется для отслеживания действий недобросовестных поставщиков, которые могут подменить или подделать компоненты.