Ученый: мир достиг успеха лишь в борьбе с озоновыми дырами

В мире ухудшаются глобальная экологическая ситуация. Человечеству нечем похвастаться, кроме решения проблемы озоновых дыр. Так считает российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, сообщает РИА Новости.

«Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшаются», – сказал академик, выступая на Втором экологическом форуме «Нить природы».

По его словам, единственное исключение составляет озоновый слой. Его характеристики улучшаются после принятия Монреальского протокола и реализации обязательств, установленных в документе.

Остальные глобальные показатели имеют негативную тенденцию. Растет концентрация парниковых газов в атмосфере, сокращается площадь лесов и растет площадь пустынь, продолжается химическое отравление почв.