Netflix выпустил свой последний DVD-диск

Netflix официально попрощалась со своими легендарными красными конвертами для DVD-дисков, отправив последний физический диск. Этот шаг знаменует собой завершение 25-летней эпохи, в течение которой Netflix «изменила способы домашнего потребления фильмов и сериалов», пишет пресс-служба стриминговой платформы.

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Netflix начал свой путь с проката DVD-дисков по почте, предлагая подписчикам обширный каталог фильмов на выбор. В настоящее время Netflix делает ставку на потоковое вещание, позволяя зрителям получать мгновенный доступ к контенту в режиме онлайн.

В своем блоге Netflix признает, что прокат DVD-дисков сыграл важную роль в формировании основ компании, предоставив пользователям «широкие возможности выбора, контроля и свободы просмотра контента по своему усмотрению».