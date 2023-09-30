Apple отказала владельцу iPhone 15 в замене смартфона с разбухшей батарей

Вслед за массовыми сообщениями о перегреве iPhone 15 Pro на форуме Reddit появилась ветка от пользователя Leather_Cheerio_402, который рассказал, что в его смартфоне разбух аккумулятор. Об этом сообщает портал IXBT.

© Leather_Cheerio_402/reddit.com

По словам пострадавшего, батарея в новом iPhone вздулась настолько, что смартфон перестал помещаться в чехол, а экран отошел от корпуса. Leather_Cheerio_402 не замечал проблему до тех пор, пока не снял смартфон с зарядки и не попробовал вставить его в чехол. Он полагает, что вздутие могло произойти из-за перегрева устройства во время зарядки. Мужчина также добавил, что его iPhone 15 Pro работал нормально и не сообщал о каких-либо ошибках.

Пользователь обратился за помощью в ближайший магазин Apple, однако там ему отказали в обслуживании, сославшись на то, что он покупал гаджет у оператора Verizon. Это вызвало у него удивление, так как обычно Apple принимает на гарантийный ремонт любую свою продукцию, купленную в пределах страны. В итоге пользователь смог договориться о замене гаджета в Verizon.

Пока что это первая подобная проблема, о которой стало известно в сети. В среднем срок службы аккумулятора составляет не менее двух лет, однако в данном случае не прошло и месяца.