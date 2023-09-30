В России создали «умные» часы-тонометр для измерения жизненно важных показателей

«Умные» часы-тонометр, способные замерять пульс, ЭКГ, давление и в случае необходимости направлять информацию лечащему врачу, разработали в России. Выпуск первой партии запланирован на следующий год, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

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«Команда разработчиков из Казани придумала тонометр в формате «умных» часов с анализом данных искусственным интеллектом. Такое устройство планируется ввести в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели «Поликлиника на дому». Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023», – рассказали представители НТИ.

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Гаджет настраивается персонально: зависит от задач, поставленных человеком. На протяжении дня через устройство, связанное с мобильным приложением, производятся замеры таких показателей как: ЭКГ, артериальное давление и пульс. Кроме того, отслеживается активность пользователя. Полученные данные затем анализируются искусственным интеллектом. При отклонениях от нормы пользователю направляется специальное уведомление, также информация автоматически высылается лечащему врачу для коррекции терапии.

«Уникальность проекта заключается в том, что прибор является частью медицинской экосистемы, которая выстраивается вокруг пользователя. Например, есть корейские часы, которые тоже выполняют ЭКГ, но их данные не анализируются и не становятся частью медицинской истории пользователя», – уточнил лидер проекта Линар Гарифуллин.

Прибор будет импортоопережающим. Все полученные в ходе мониторинга данные останутся на хранении в России, их анализ проведет ИИ.

«Планируем получение регистрационного изделия Росздравнадзора на наш прибор. Таким образом он совместит в себе медицинское устройство и функции привычных смарт-часов», – добавил Гарифуллин.

Главное отличие часов-тонометра от «умных» часов в том, что использование данных последних недоступно, следовательно, и встроить в медицинскую экосистему не предоставляется возможным.