Эксперт предостерегла от покупки в интернете iPhone 15

— В первую очередь необходимо понимать, что любые модели смартфонов, включая iPhone 15, могут предназначаться под конкретного оператора связи для продажи по контракту, например, американского или канадского оператора, поэтому при активации смартфона в сетях другого оператора или в другой стране, телефон попросту может не зарегистрироваться в сети, — сказала она.