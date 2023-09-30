Эксперт предостерегла от покупки в интернете iPhone 15

Эксперт Голицына предостерег от покупки в интернете iPhone 15
В России у купленных в интернете iPhone 15 может не работать связь. Об этом заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
— В первую очередь необходимо понимать, что любые модели смартфонов, включая iPhone 15, могут предназначаться под конкретного оператора связи для продажи по контракту, например, американского или канадского оператора, поэтому при активации смартфона в сетях другого оператора или в другой стране, телефон попросту может не зарегистрироваться в сети, — сказала она.
Еще одна проблема «серых» смартфонов заключается в частотных диапазонах для мобильной связи. По ее словам, они могут отличаться. Поэтому смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не полностью поддерживать российский диапазон, передает РИА Новости.
В сентябре сервис «Авито Работа» опубликовал исследование, в котором сравнил цены на новый iPhone 15 со среднестатистическими зарплатами граждан России. По его данным, быстрее всего на новую модель телефона смогут накопить москвичи.
«Вечерняя Москва» поговорила с экспертом о том, почему стоимость iPhone в России растет, хотя техничность гаджета остается прежней.