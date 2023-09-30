Защиту новых iPhone обошли

Продавцы в Китае научились подделывать защитную маркировку новых смартфонов Apple. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил блогер под ником MajinBuOfficial.

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В распоряжении автора оказались фотографии защитных пломб с коробок смартфонов Apple. По словам блогера, подобную маркировку начали делать продавцы из Китая. Она имеет отрывной ярлычок и ультрафиолетовую маркировку — с помощью последней Apple подтверждает оригинальность новых смартфонов.

Специалист отметил, что местные продавцы обошли защиту, придуманную в Apple. В связи с этим MajinBuOfficial отметил, что на рынке могут появиться поддельные смартфоны iPhone 15, поэтому устройства необходимо более тщательно проверять перед покупкой.

Подписчики блогера с иронией встретили новость.

«Йоу, а смогу ли получить iPhone 15 Pro Max за 9,99 доллара? Спрашиваю для друга», — написал пользователь под ником schassis_eddi.

«Этот iPhone 15 работает на Android? Абсолютная победа», — пошутил посетитель X под ником AlevityXiaku.