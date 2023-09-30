Киберэксперт назвал новые цели атак хакеров

Продуктовые магазины, биржи фрилансеров, маркетплейсы (OZON и Wildberries) и онлайн-переводчики стали новыми целями атак кибернетически преступников в 2023 году. Об этом рассказал директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артем Избаенков, передает URA.RU.

Он указал, что внимание злоумышленников смещается на средний бизнес, если судить по методам организации DDOS-атак (хакерская атака на вычислительную систему для остановки ее работы) и динамике активностей. В начале года жертвами становились продуктовые магазины и ритейлеры, также неожиданно пострадали биржи фрилансеров и онлайн-переводчики. Еще одной целью хакеров стали маркетплейсы с огромным количеством данных покупателей, продавцов и информацией о банковских картах.

Эксперт подчеркнул, что после атаки кибернетических преступников личные данные россиян попадают в общий доступ, следовательно, ими затем могут воспользоваться мошенники. Также в результате DDOS-атак пользователи не могут прибегнуть к услугам сервиса, их недовольство растет, затем всплывают бытовые проблемы, планы срываются, а компании терпят убытки.