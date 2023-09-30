Аналитик: в России не будет поддельных iPhone

«Подделки iPhone в России если и есть, то очень мало. Это заметит операционная система iOS. Соответственно, подделка — это вещь в себе, но и стоит дешево. Тема мошенников, которые продают iPhone на парковках, уже ушла в прошлое. У официальных игроков нет подделок, если мы говорим про iPhone», — сказал Эльдар Муртазин.