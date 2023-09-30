Маск назвал традиционные СМИ тратой времени

По словам Маска, он берет новости из Х. Он добавил, что считает соцсеть «гораздо более удобной», а также имеющей экспертов мирового уровня и тонны юмора.

Ранее американский предприниматель заявил, что американские политики уделяют слишком много внимания Украине, но не решают проблему с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. В том же треде Маск призвал власти Соединенных Штатов разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.