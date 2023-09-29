Создана отечественная модель расчета ударов града о самолеты

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета рассказали, что ученые вуза создали отечественную модель расчета ударов града о самолеты, точнее на их части из композита, она может помочь в проектирование новых авиалайнеров, пишет ТАСС.

"Мы разработали расчетную модель, которая описывает поведение самой градины, когда она ударяет о композитную панель: градина разбивается, при этом мы сразу считаем, какая деформация внутри панели". Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета

Самолеты почти на 80% построены из композитных материалов, они делают авиалайнеры более долговечными. Но композит подвержен деформации за счет ударных нагрузок, в данном случае от града. Они могут привести к разрушению конструкции изнутри, но следы ударов сложно заметить визуально.