Астроном назвал радиус поиска жизни в космосе

Американский астроном из Калифорнийского университета в Санта Круз Пьеро Мадау назвал приблизительной радиус, в котором может быть обнаружена внеземная жизнь. Согласно его расчетам, поиски стоит вести на расстоянии до 65 световых лет от нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Astrophysics (EPA).

© NASA

Ученый представил математическую основу для расчета населения обитаемых планет в пределах 100 парсеков (326 световых лет) от нашего Солнца. Предполагая, что Земля и Солнечная система соответствуют норме, Мадау подсчитал, что этот объем космоса может содержать до 11 тыс. экзопланет земного типа, которые вращаются вокруг обитаемых зон своих звезд.

В своем исследовании астроном рассмотрел, как зависящие от времени факторы сыграли жизненно важную роль в возникновении жизни в нашей Вселенной. Сюда входит история звездообразования нашей галактики, обогащение межзвездной среды тяжелыми элементами (сформированными в недрах первых звезд), образование планет и распределение воды и органических молекул между планетами.

Жизни потребовалось около 500 миллионов лет, чтобы выйти из первобытных условий, существовавших на Земле около 4 млрд лет назад.

Примерно через 500 млн лет после этого фотосинтез возник в форме одноклеточных организмов, которые метаболизировали углекислый газ и производили газообразный кислород в качестве побочного продукта. Это постепенно изменило химический состав нашей атмосферы и, в конечном итоге, привело к возникновению сложных форм жизни.

Используя общепринятую временную шкалу возникновения жизни на Земле и применяя консервативную оценку распространенности жизни на других планетах, модель Пьеро Мадау также указала, как далеко может находиться ближайшая экзопланета, на которой может существовать жизнь.