Discord внезапно перестал работать во многих странах, включая Россию

Пользователи по всему миру столкнулись с массовым сбоем работы платформы Discord. Об этом свидетельствует мониторинг сервиса Downdetector.

© Ferra.ru

С невозможностью зайти в Discord особенно столкнулись пользователи из России, США, Германии, Австралии и Канады. Зафиксировано порядка 9 тысяч жалоб. При попытке зайти на ресурс пользователи видят сообщение: «You have been blocked» (Вас заблокировали).