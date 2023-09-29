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Discord внезапно перестал работать во многих странах, включая Россию

Пользователи по всему миру столкнулись с массовым сбоем работы платформы Discord. Об этом свидетельствует мониторинг сервиса Downdetector.

Discord внезапно перестал работать во многих странах, включая Россию
© Ferra.ru

С невозможностью зайти в Discord особенно столкнулись пользователи из России, США, Германии, Австралии и Канады. Зафиксировано порядка 9 тысяч жалоб. При попытке зайти на ресурс пользователи видят сообщение: «You have been blocked» (Вас заблокировали).

Администрация Discord сообщила, что знает о проблеме: причина во всплеске трафика, из-за чего система автоматически блокирует пользователей. Но это временно, разработчики пообещали решить проблему как можно быстрее.

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