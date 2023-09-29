Археологи нашли маску от боевого шлема эпохи Древней Руси в Городце, сообщил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в соцсетях. Находка, предположительно, датируется XI — началом XII веком. Открытие может подтвердить существование поселения задолго до основания города Городца. Тем не менее, версия требует дальнейших исследований.

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Ранее подобных масок не обнаруживали в северо-восточной части Древнерусского государства.

Аналогичную защиту находили только дважды — маску из Десятинной церкви в Киеве и шлем с маской из Слонима на территории современной Белоруссии.

«Аналоги перечисленных находок – это ярко выраженные артефакты эпохи викингов с территории Скандинавии и Норвегии. Возможно перед нами переходные формы от скандинавского защитного снаряжения к древнерусскому», — добавил председатель ЗСНО.