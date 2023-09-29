Ученые обнаружили устойчивые к болезням «суперкораллы»

Американские ученые из Техасского университета в Арлингтоне выявили устойчивые к болезням «суперкораллы» в Карибском бассейне. Они могут стать основой для выведения новых популяций стойких организмов и сохранения коралловых рифов. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Помимо обесцвечивания вследствие глобального потепления, кораллам грозит бактериальная инфекция, известная как болезнь белых полос. Она распространилась по Карибскому морю и за два года почти полностью уничтожила оленерогие и родственные им кораллы. Потери составили до 95%.

В поисках решения проблемы исследователи проанализировали 50 генотипов оленерогих кораллов, сохранившихся в акваториях Панамы и штата Флорида. Они определили 33 устойчивых генотипа и 15 генотипов, оказавшихся почти неуязвимыми для инфекции. Последнюю группу назвали «суперкораллами».

По словам специалистов, такие кораллы можно использовать для создания новых питомников и с их помощью постепенно восстановить утраченные рифы в Карибском бассейне.