Уровень одной из самых больших рек приблизился к историческому минимуму

Метеорологические службы США сообщают, что уровень воды в реке Миссисипи близок к своему историческому минимуму. Об этом пишет Reuters.

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Согласно последним замерам, уровень воды в Миссисипи упал на 3,24 метра ниже базового уровня. Это очень близко к историческому минимуму, который был зафиксирован 21 октября 2022 года — 3,29 метра ниже базового уровня.

При этом метеорологи полагают, что до середины октября уровень воды в Миссисипи останется на опасно низких значениях — река является важным транспортным маршрутом для экспорта американского зерна. Обмеление Миссисипи может создать серьёзное препятствие для перевозки около 60% всего зерна из США, что может подорвать конкурентоспособность страны на зерновом рынке.