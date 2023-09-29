Уровень одной из самых больших рек приблизился к историческому минимуму
Метеорологические службы США сообщают, что уровень воды в реке Миссисипи близок к своему историческому минимуму. Об этом пишет Reuters.
Согласно последним замерам, уровень воды в Миссисипи упал на 3,24 метра ниже базового уровня. Это очень близко к историческому минимуму, который был зафиксирован 21 октября 2022 года — 3,29 метра ниже базового уровня.
При этом метеорологи полагают, что до середины октября уровень воды в Миссисипи останется на опасно низких значениях — река является важным транспортным маршрутом для экспорта американского зерна. Обмеление Миссисипи может создать серьёзное препятствие для перевозки около 60% всего зерна из США, что может подорвать конкурентоспособность страны на зерновом рынке.
Ранее появилась информация о том, что обмеление Миссисипи может привести к дефициту питьевой воды в Новом Орлеане.