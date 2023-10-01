LG откажется от стандарта телевидения ATSC 3.0 в своих телевизорах через пару месяцев

LG уведомила Федеральную комиссию по связи США (FCC) о том, что со следующего года она больше не будет поддерживать стандарт ATSC 3.0 в своих телевизорах. Это решение объясняется «сложным и неопределенным патентным ландшафтом».

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Стандарт ATSC 3.0, также известный как Nextgen TV, является форматом вещания нового поколения, призванным бесплатно предоставить потребителям такие возможности, как 4K-телевидение, современные видео- и аудиоформаты, такие как HDR и Dolby Atmos, а также интерактивные приложения.

Этот шаг LG последовал за судебной тяжбой, в которой она проиграла компании, владеющей несколькими патентами на формат ATSC 3.0.